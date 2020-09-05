Мурашко заявил о двукратном снижении пациентов с коронавирусом в больницах

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с коронавирусом за три месяца сократилось в два раза.

Как он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», сейчас в больницах находятся 90 тыс. человек с COVID-19. Более 2,5 тыс. пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, добавил Мурашко.

«Количество пациентов в медицинских организациях сократилось за последние три месяца фактически в два раза. Но 90 тыс. пациентов получают терапию в стационарах России», - сказал он.

Глава Минздрава отметил, что ситуация с коронавирусом по стране имеет позитивную динамику. При этом в 30 российских регионах сохраняется напряженная ситуация с COVID-19.

Источник: https://www.mk.ru/