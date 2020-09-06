Две пожилые женщины с диагнозом COVID-19 скончались на Кубани

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По данным на 4 сентября, в Краснодарском крае от коронавируса умерли две женщины. Всего с начала пандемии на Кубани от вируса COVID-19 умер 191 человек, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Так, 70-летнюю пенсионерку из Крымского района доставили в ЦРБ с симптомами коронавируса: слабость, одышка и высокая температура. Женщина скоропостижно скончалась. Кроме COVID у нее диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.

У 73-летней жительницы Каневского района также выявили симптомы COVID-19: высокую температуру и слабость.

С помощью компьютерной томографии медики обнаружили у нее двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Тест на коронавирус подтвердился. Пенсионерку лучили в Ленинградской ЦРБ, однако спасти ее не удалось. Женщина страдала также сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Кроме того, у нее был инсульт.

Напомним, 90 новых случаев коронавируса зафиксировали на Кубани за минувшие сутки.

Источник: Московский Комсомолец