93 новых зараженных коронавирусной инфекцией выявили на Кубани

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Вирус COVID-19 подтвердили у 93 человек в Краснодарском крае. Среди новых пациентов 56 женщин и 37 мужчин.

Самому пожилому - 85 лет. В Краснодаре максимальное количество больных коронавирусом - 41 человек, среди них в том числе двое детей 6 и 12 лет. В Сочи — 9 COVID-положительных, сообщили в министерстве здравоохранения края. С начала пандемии от вируса в Краснодарском крае скончалось 193 человека. На данный момент в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 37 пациентов. Напомним, 5 сентября в регионе скончались две пожилые женщины с диагнозом COVID-19.

Чтобы не заразиться коронавирусом, держитесь на расстоянии не менее полутора-двух метров от других людей, носите маску в любых общественных местах, используйте антисептик и мойте руки чаще.

Источник: Московский Комсомолец