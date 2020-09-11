Ученые объяснили смертельную опасность коронавируса для пожилых и мужчин

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Задержка иммунного ответа может сделать COVID-19 еще более смертоносным для пожилых людей.

Как показало новое исследование, обнаружились признаки того, что гены, которые включают иммунный ответ у пожилых людей, активируются медленнее, чем у молодых. При этом гены, которые должны отключать иммунную систему, чтобы воспалительный процесс не вышел из-под контроля, менее активны у мужчин.

Согласно новому исследованию, иммунная реакция пожилых людей на COVID-19 может задерживаться на три дня по сравнению с реакцией у более молодых людей - и это может объяснить, почему число умерших среди этой возрастной группы было таким высоким.

С возрастом иммунная система начинает разрушаться, рассказывает Daily Mail.

Проанализировав около 500 мазков, взятых у пациентов с коронавирусом и у контрольной группы, исследователи из Вашингтонского университета обнаружили ключевые различия, которые указывают на то, что иммунный ответ в организме пожилых людей формируется медленнее, чем у молодых людей.

Невозможно точно сказать, почему вирус, который не вызывает никаких симптомов у одних, кто заразился им, настолько смертен для других, но новое исследование предлагает некоторые подсказки.

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США, показывают, что почти треть смертельных случаев приходится на людей в возрасте 85 лет и старше. Еще 26 процентов умерших были в возрасте от 75 до 84 лет.

Как отмечает Daily Mail, каждый год пожилые люди заболевают пневмонией и умирают от таких инфекций, как грипп и всевозможные другие респираторные инфекции, которые для молодых людей были бы неприятны, но не особенно опасны. И в целом, смертельное воздействие коронавируса на пожилых людей соответствует тому, что мы знаем о старении и инфекциях: у пожилых людей в целом более слабые тела, включая их иммунную систему.

Большая часть исследований, направленных на то, чтобы установить, могут ли люди развить иммунитет и каким образом, сосредоточены на активности Т-клеток и В-клеток. Первые представляют собой целевое оружие, отточенное для борьбы с конкретными инфекциями и для того, чтобы дать указание вторым, В-клеткам, начать создавать другое специализированное оружие – антитела.

Оба вида клеток служат частью адаптивного иммунитета человеческого организма, частью иммунной системы, которая развивается в течение жизни в ответ на патогены, с которыми люди сталкиваются, перемещаясь по миру.

Когда дело доходит до защиты от коронавируса при первой встрече с ним, «мы имеем дело с врожденной иммунной системой гораздо больше, чем с адаптивной», - сказал DailyMail.com ведущий автор исследования доктор Алекс Греннингер.

Как поясняют исследователи, мы появляемся на свет со своей врожденной иммунной системой, которая состоит из грубых, но эффективных инструментов для блокирования инфекции, включая крошечные клетки лейкоцитов, таких как интерлейкины и цитокины. Эти клетки не предназначены для борьбы с какими-либо конкретными патогенами, но будут атаковать все посторонние патогены в организме.

Анализируя мазки из носоглотки, полученные от сотен людей, у которых были положительные и отрицательные результаты тестов на коронавирус, доктор Гренингер и его команда смогли секвенировать геномы и точно увидеть, какие гены были включены или выключены в ответ на вирус.

Кроме того, они могли видеть, насколько ярко включались генетические переключатели, кодирующие различные иммунные клетки, в зависимости от возраста, пола и вирусной нагрузки каждого человека.

По словам доктора Гренингера, способность быстро наращивать иммунную систему у пожилых людей проявляется гораздо меньше, чем у других возрастных групп. Этот медленный иммунный ответ дает вирусу шанс закрепиться и размножаться до того, как организм это заметит. У пожилых людей также более высокий исходный уровень воспаления, поэтому, как только их иммунная система действительно отреагирует и затопит то, что к тому времени может оказаться множеством очагов инфекции, возникающее дополнительное воспаление может быстро стать сильным и смертельным.

В то время как организм пожилых людей изо всех сил пытается включить иммунную систему, мазки из носа, взятые у мужчин, у которых развился COVID-19, показали более слабую активность генов, которые могли бы «выключить» иммунный ответ.

Без правильного функционирования «выключателя» воспаление, вызванное иммунными цитокинами, может длиться намного дольше, чем должно быть у мужчин, поражая и их тела, но по другому механизму, нежели тот, который оказывается фатальным для многих пожилых людей.

Источник: https://www.mk.ru/