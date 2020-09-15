Ученые нашли полностью нейтрализующий COVID-19 препарат

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Ученые Питтсбургского университета выявили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус. Их исследование опубликовал журнал Cell.

Речь идет о белковом соединении, которое в 10 раз меньше, чем полноразмерное антитело, использованное для создания лекарства Ab8 против коронавирусной инфекции. Небольшой белок способен к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса, уверены исследователи. Кроме того, известно, что его молекулы не связываются с клетками человека. Это может минимизировать негативные побочные эффекты.

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев в интервью радио Sputnik объяснил, чем отличаются исследование американских ученых от работы над созданием вакцины.

"Речь идет о том, что обнаружен белок из миллиарда химических соединений, которые протестировали с помощью компьютерной выборки. Это белковое соединение блокирует те рецепторы, шипы, которыми коронавирус цепляется за наши рецепторы на наших клетках, без этих шипов коронавирус прицепиться к нам не может, и навредить, соответственно, не может. Блокируя эти рецепторы коронавируса, мы нарушаем цикл размножения самого коронавируса. Пока это соединение протестировано на хомячках и показало хороший эффект, но показало эффект не стопроцентного избавления от коронавируса, а в статье написано, что количество вируса уменьшилось в 10 раз. Надежда, что появится соединение, блокирующее репликацию, есть. Это другой путь, это не вакцинация, это путь быстрой борьбы, когда человек уже заболел. Вакцинация - это работа на перспективу, чтобы человек не заболел", - отметил Максим Гультяев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/