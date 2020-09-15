Попова назвала сроки заразности выздоровевших пациентов с коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что переболевший коронавирусом человек может выделять вирус до 90 дней, при этом чувствовать себя прекрасно. Последними научными данными она поделилась на заседании президиума РАН.

Попова рассказала, что по наблюдениям российских специалистов человек может может выделять коронавирус до 48 дней, хотя за рубежом были зафиксированы случаи, когда этот срок увеличивался до 90 дней.

"Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", — рассказала она на заседании президиума РАН, передает РИА Новости. По словам Поповой, около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев COVID-19 в России – это случаи или бессимптомные, или с легким течением.

Пока врачам не известно, сколько времени действует иммунитет после перенесенного заболевания, зато есть все признаки, что коронавирус приобретает сезонный характер, отметила глава Роспотребнадзора.

При этом Попова призвала не надеяться, что пандемия сойдет на нет сама по себе. Ситуация с коронавирусом, уверена она, "развивается и будет развиваться".

Источник: https://www.mk.ru/