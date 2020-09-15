В России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 605 человек.
Москва - 730
Санкт-Петербург - 206
Ростовская область - 165
Московская область - 151
Нижегородская область - 139
Ставропольский край - 134
Ульяновская область - 128
Свердловская область - 124
Самарская область - 122
Кемеровская область - 115
Воронежская область - 112
Саратовская область - 109
Красноярский край - 101
Оренбургская область - 100
Волгоградская область - 97
Пензенская область - 95
Краснодарский край - 94
Архангельская область - 88
Республика Дагестан - 83
Ханты-Мансийский АО - 83
Республика Крым - 75
Республика Калмыкия - 73
Иркутская область - 73
Мурманская область - 72
Челябинская область - 71
Приморский край - 68
Забайкальский край - 66
Хабаровский край - 66
Карачаево-Черкесская Республика - 65
Удмуртская Республика - 65
Республика Саха (Якутия) - 65
Кировская область - 63
Алтайский край - 63
Пермский край - 61
Ямало-Ненецкий АО - 61
Новосибирская область - 59
Томская область - 58
Орловская область - 51
Республика Коми - 51
Астраханская область - 51
Тюменская область - 51
Республика Ингушетия - 48
Республика Бурятия - 48
Белгородская область - 46
Брянская область - 46
Вологодская область - 44
Омская область - 44
Ярославская область - 42
Кабардино-Балкарская Республика - 42
Ивановская область - 41
Ленинградская область - 38
Калининградская область - 35
Сахалинская область - 35
Липецкая область - 33
Владимирская область - 32
Тульская область - 32
Магаданская область - 32
Республика Северная Осетия - 31
Республика Башкортостан - 31
Республика Тыва - 31
Калужская область - 30
Рязанская область - 30
Республика Мордовия - 30
Курская область - 29
Тамбовская область - 29
Республика Хакасия - 29
Новгородская область - 27
Тверская область - 26
Амурская область - 26
Чувашская Республика - 25
Курганская область - 25
Камчатский край - 23
Республика Марий Эл - 22
Республика Татарстан - 22
Республика Алтай - 21
Республика Адыгея - 20
Севастополь - 19
Костромская область - 16
Псковская область - 14
Смоленская область - 9
Республика Карелия - 8
Еврейская АО - 8
Чеченская Республика - 5
Чукотский АО - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.