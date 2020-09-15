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В России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 605 человек.

 Москва - 730
 Санкт-Петербург - 206
 Ростовская область - 165
 Московская область - 151
 Нижегородская область - 139
 Ставропольский край - 134
 Ульяновская область - 128
 Свердловская область - 124
 Самарская область - 122
 Кемеровская область - 115
 Воронежская область - 112
 Саратовская область - 109
 Красноярский край - 101
 Оренбургская область - 100
 Волгоградская область - 97
 Пензенская область - 95
 Краснодарский край - 94
 Архангельская область - 88
 Республика Дагестан - 83
 Ханты-Мансийский АО - 83
 Республика Крым - 75
 Республика Калмыкия - 73
 Иркутская область - 73
 Мурманская область - 72
 Челябинская область - 71 

 Приморский край - 68
 Забайкальский край - 66
 Хабаровский край - 66
 Карачаево-Черкесская Республика - 65
 Удмуртская Республика - 65
 Республика Саха (Якутия) - 65
 Кировская область - 63
 Алтайский край - 63
 Пермский край - 61
 Ямало-Ненецкий АО - 61
 Новосибирская область - 59
 Томская область - 58
 Орловская область - 51
 Республика Коми - 51
 Астраханская область - 51
 Тюменская область - 51
 Республика Ингушетия - 48
 Республика Бурятия - 48
 Белгородская область - 46
 Брянская область - 46

 Вологодская область - 44 

 Омская область - 44
 Ярославская область - 42
 Кабардино-Балкарская Республика - 42
 Ивановская область - 41
 Ленинградская область - 38
 Калининградская область - 35
 Сахалинская область - 35
 Липецкая область - 33
 Владимирская область - 32
 Тульская область - 32

 Магаданская область - 32 

 Республика Северная Осетия - 31
 Республика Башкортостан - 31
 Республика Тыва - 31
 Калужская область - 30
 Рязанская область - 30
 Республика Мордовия - 30
 Курская область - 29
 Тамбовская область - 29
 Республика Хакасия - 29
 Новгородская область - 27
 Тверская область - 26
 Амурская область - 26
 Чувашская Республика - 25
 Курганская область - 25

 Камчатский край - 23
 Республика Марий Эл - 22
 Республика Татарстан - 22
 Республика Алтай - 21
 Республика Адыгея - 20
 Севастополь - 19
 Костромская область - 16
 Псковская область - 14
 Смоленская область - 9
 Республика Карелия - 8
Еврейская АО - 8
Чеченская Республика - 5
Чукотский АО - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.

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Категория: Новости / COVID-19

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