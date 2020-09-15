/COVID-19/

За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 605 человек.

Москва - 730

Санкт-Петербург - 206

Ростовская область - 165

Московская область - 151

Нижегородская область - 139

Ставропольский край - 134

Ульяновская область - 128

Свердловская область - 124

Самарская область - 122

Кемеровская область - 115

Воронежская область - 112

Саратовская область - 109

Красноярский край - 101

Оренбургская область - 100

Волгоградская область - 97

Пензенская область - 95

Краснодарский край - 94

Архангельская область - 88

Республика Дагестан - 83

Ханты-Мансийский АО - 83

Республика Крым - 75

Республика Калмыкия - 73

Иркутская область - 73

Мурманская область - 72

Челябинская область - 71

Приморский край - 68

Забайкальский край - 66

Хабаровский край - 66

Карачаево-Черкесская Республика - 65

Удмуртская Республика - 65

Республика Саха (Якутия) - 65

Кировская область - 63

Алтайский край - 63

Пермский край - 61

Ямало-Ненецкий АО - 61

Новосибирская область - 59

Томская область - 58

Орловская область - 51

Республика Коми - 51

Астраханская область - 51

Тюменская область - 51

Республика Ингушетия - 48

Республика Бурятия - 48

Белгородская область - 46

Брянская область - 46

Вологодская область - 44

Омская область - 44

Ярославская область - 42

Кабардино-Балкарская Республика - 42

Ивановская область - 41

Ленинградская область - 38

Калининградская область - 35

Сахалинская область - 35

Липецкая область - 33

Владимирская область - 32

Тульская область - 32

Магаданская область - 32

Республика Северная Осетия - 31

Республика Башкортостан - 31

Республика Тыва - 31

Калужская область - 30

Рязанская область - 30

Республика Мордовия - 30

Курская область - 29

Тамбовская область - 29

Республика Хакасия - 29

Новгородская область - 27

Тверская область - 26

Амурская область - 26

Чувашская Республика - 25

Курганская область - 25

Камчатский край - 23

Республика Марий Эл - 22

Республика Татарстан - 22

Республика Алтай - 21

Республика Адыгея - 20

Севастополь - 19

Костромская область - 16

Псковская область - 14

Смоленская область - 9

Республика Карелия - 8

Еврейская АО - 8

Чеченская Республика - 5

Чукотский АО - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.