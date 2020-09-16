Ученые рассказали о страшных особенностях детской смертности от коронавируса

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Проведенное в США исследование показало, что хотя дети в целом редко погибают от COVID-19, дети и подростки из этнических и расовых меньшинств непропорционально сильно страдают от коронавируса, как и пожилые люди.

Согласно результатам нового отчета Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), заболевшие коронавирусной инфекцией дети из этнических и расовых меньшинств, дети с сопутствующими заболеваниями и дети в возрасте от 18 до 20 лет с большей вероятностью могут умереть

Как сообщает CNN, об этом пишет исследовательская группа под руководством CDC в исследовании, опубликованном во вторник в еженедельном отчете агентства по заболеваемости и смертности.

В отчете также показано, что среди 190 тысяч изученных случаев смерти от коронавируса в США только 0,08% были зарегистрированы среди лиц младше 21 года. Самый последний отчет CDC показывает, что от коронавируса умерли 377 детей, подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет.

Исследователи попросили 50 штатов, Нью-Йорк, округ Колумбия, Пуэрто-Рико, Гуам и Виргинские острова предоставить информацию о смертях от коронавируса среди лиц моложе 21 года в период с 12 февраля по 31 июля.

Среди примерно 6,5 миллионов случаев COVID-19 в стране исследователи обнаружили у лиц моложе 21 года в общей сложности 391 814 случаев COVID-19 и мультисистемного воспалительного синдрома у детей. Хотя люди моложе 21 года составляют 26% населения США, они составили только 8% всех зарегистрированных случаев.

При этом несоразмерно пострадали выходцы из Латинской Америки, чернокожие и американские индейцы, а также коренные жители Аляски. В общей сложности 44% из 121 умершего были латиноамериканскими детьми, 29% были чернокожими детьми, 4% были американскими индейцами и коренными жителями Аляски, а 4% были азиатами или жителями островов Тихого океана. Хотя эти группы составляют 41% населения США в возрасте до 21 года, на них приходится примерно 75% смертей в этом возрастном диапазоне. Четырнадцать процентов смертей приходились на белых детей.

В то время как 25% смертей приходились на ранее здоровых детей, 75% имели по крайней мере одно основное заболевание, а 45% - два или более. Наиболее частыми заболеваниями были хронические заболевания легких, включая астму; ожирение; неврологические нарушения, нарушения развития и сердечно-сосудистые заболевания.

Распределение по различным возрастным группам существенно различается, причем показатели младших возрастных групп лучше, чем у подростков и молодых людей. Примерно 10% смертей приходились на младенцев в возрасте до 1 года, еще 9% приходились на детей от 1 до 4 лет, еще 11% - в диапазоне от 5 до 9 лет и 10% - в диапазоне от 10 до 13 лет. Но почти 20% смертей приходятся на подростков в возрасте от 14 до 17 лет, а более 40% - на подростков от 18 до 20 лет.

Это в некоторой степени совпадает с более ранней статистикой CDC, согласно которой у детей в возрасте от 0 до 4 лет в четыре раза меньше вероятность госпитализации и в девять раз меньше шансов умереть, чем у детей в возрасте от 18 до 29 лет, а у детей в возрасте от 5 до 17 лет. в девять раз меньше вероятность госпитализации и в 16 раз меньше вероятность умереть, чем у 18–29-летних.

Согласно многочисленным исследованиям, несмотря на то, что у детей значительно меньше шансов серьезно заболеть и умереть, они все же могут заразиться и передать SARS-CoV-2 другим людям.

Например, в одном исследовании, опубликованном на днях, исследователи проанализировали данные отслеживания контактов 184 человек, связанных с тремя детскими учреждениями в округе Солт-Лейк-Сити с апреля по июль. Ученые обнаружили, что по крайней мере двое детей, у которых не было симптомов, не только заразились вирусом, но и передали его другим людям, включая одну мать, которая была госпитализирована. Один восьмимесячный ребенок заразил обоих родителей.

«У инфицированных детей, подвергшихся воздействию в этих трех учреждениях, симптомы были легкими или отсутствовали. Двое из трех бессимптомных детей, вероятно, передали SARS-CoV-2 своим родителям и, возможно, своим учителям», - написали исследователи из Департамента здравоохранения округа Солт-Лейк-Сити в своем отчете.

Другое исследование, проведенное в Южной Корее, проанализировало данные о 91 ребенке с бессимптомным, предсимптомным и симптоматическим диагнозом COVID-19 в период с 18 февраля по 31 марта в 22 центрах по всей стране. Выяснилось, что у 22% детей симптомы отсутствуют.

«Это подчеркивает концепцию, согласно которой инфицированные дети с большей вероятностью останутся незамеченными с симптомами или без них и продолжат свою обычную деятельность, которая может способствовать циркуляции вируса в их сообществе», - прокомментировали два врача из Детской национальной больницы в Вашингтоне (округ Колумбия).

Исследователи CDC заявили, что важно внимательно следить за детьми, инфицированными коронавирусом: «Хотя младенцы, дети и подростки более склонны к более легкой форме заболевания COVID-19, чем взрослые, осложнения, включая мультисистемный воспалительный синдром у детей и респираторную недостаточность, действительно возникают в этих группах населения».

Источник: https://www.mk.ru/