Мясников назвал "очередной страшилкой" заявление Роспотребнадзора о COVID-19

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Главврач и известный телеведущий Александр Мясников подверг сомнению заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о сроках заразности выздоровевших пациентов с коронавирусом.

Он назвал эти слова не чем иным, как "очередной страшилкой". В своём Telegram-канале Мясников прокомментировал появившуюся вчера информацию о том, что переболевший COVID-19 человек может оставаться заразным для окружающих до 90 дней.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что никаких симптомов у такого человека может и не быть, но "вирус из носа он выделяет".

"Это не так, это очередная страшилка", – отрезал главврач. Он объяснил, что у ряда людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, положительный ПЦР-тест может сохраняться довольно долго.

Однако по общему мнению врачей разных стран, такие люди не опасны для окружающих и заразить никого не могут, подчеркнул Мясников.

Источник: https://www.mk.ru/