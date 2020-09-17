Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 2 октября

/COVID-19/

Сохраняется масочный режим, к которому мы за все эти месяцы настолько привыкли, что маска уже, как необходимый предмет одежды.

Также следует помнить, что в крае действует запрет на проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий, где количество участников превышает 100 человек.

Эпидемиологическая ситуация в крае остается стабильной и контролируемой. Еще три дня, и можно будет передавать коллективный привет «знакомому из администрации».