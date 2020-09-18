Что известно о мутациях COVID-19?

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Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются. Две мутации – самые устойчивые, они наблюдаются в 99% образцах коронавируса в России.

Вирусам свойственно мутировать, и вакцина не будет эффективна против всех штаммов коронавируса, рассказала в интервью радио Sputnik врач, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.

"Вирусам свойственно мутировать, коронавирусу тоже свойственно мутировать. Вакцина, скорее всего, поливалентная и действует против какого-то количества этих штаммов коронавируса, но предугадать последующие мутации вообще невозможно. Есть определенные математические расчеты, какое-то прогнозирование, но это все равно история, которую сложно предугадать с точностью. Вакцина не будет эффективна против всех штаммов", – сказала Зухра Павлова.

Однако мутации не всегда усиливают вирус, отметила врач.

"Мутации бывают не только такими, которые усиливают вирус, но и такими, которые ослабляют вирус. Бывают мутации, которые приводят к тому, что человек совершенно спокойно сталкивается с инфекцией, у него это не вызывает серьезных осложнений", – сказала Зухра Павлова.

Мутации, как правило, происходят под воздействием внешних факторов, под воздействием столкновения с новыми организмами.

"На мутации влияют внешние факторы, температура, влажность, все что угодно. В разных климатических зонах, как правило, возникают разные мутации. Наша страна обладает разными климатическими зонами, могут в разных частях действовать разные штаммы", – сказала Зухра Павлова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нет никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/