Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

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Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции появились на официальном сайте Минздрава РФ.

Это уже 8 редакция документа с конца марта текущего года. Несмотря на то, что до полной разгадки вируса еще далеко, некоторые препараты уже зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с мировой заразой.

Одной из основных новаций документа стал раздел – специфическая профилактика, связанный с регистрацией вакцины от коронавируса. Как отмечается на сайте министерства, новый раздел описывает показания и противопоказания к применению вакцины, методы хранения и самой вакцинации.

Кроме того, претерпели изменения и другие разделы, связанные с применением лекарственных средств. Так, например, в схемы сезонной и посконтактной профилактики добавили умифеновир, известный россиянам как Арбидол. Ранее сообщалось, что препарат активно используется в Китае и даже вошел в местную национальную программу диагностики и терапии пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

В отсутствии массовой вакцинации от коронавируса в период сезонных заболеваний дыхательных путей остро встает вопрос профилактики. Опросы россиян показывают, что 66% респондентов за 5 месяцев этого года переболели респираторными инфекциями. У почти 60% опрошенных переболел кто-то из членов семьи. Несмотря на это, использование превентивных мер защиты в России остается на низком уровне. Только 42% участников опроса сообщили, что принимали противовирусные препараты для профилактики заболеваний.

Источник: https://www.mk.ru/