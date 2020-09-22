В России резко выросло число заражений коронавирусом

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В России с начала сентября на треть выросла суточная заболеваемость COVID-19.

В результате коечный фонд страны оказался загружен зараженными новым коронавирусом на 81%, сообщили в Минздраве.

Как пишут «Известия» со ссылкой на министерство, сейчас действительно начался подъем заболеваемости COVID-19, как и прогнозировали ранее специалисты.

«На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный потенциал, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации», - рассказали в ведомстве.

С начала осени в России суточная заболеваемость выросла в среднем на 31%. Согласно официальным данным, по состоянию на 21 сентября в стране было зафиксировано 6196 случаев заражения, тогда как 1 сентября - только 4729.

При этом в Москве число заражений за сутки выросло на 43% - с 641 до 915 человек. По этому показателю столица вернулась фактически к ситуации в июне.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, основной причиной роста заболеваемости коронавирусом стало то, что люди утратили бдительность и перестали соблюдать меры осторожности. К тому же многие граждане до сих пор не верят в существование COVID-19.

«Маски не носят, поэтому передают заболевание другим», - добавил Тимаков.

Источник: https://www.mk.ru/