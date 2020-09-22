Мясников рассказал о неизвестных науке фактах о COVID-19

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о до сих пор неизвестных науке фактах о коронавирусе COVID-19. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В частности, отметил Мясников, ученые все еще не установили источник происхождения нового коронавируса и все пути его передачи от человека к человеку. Например, неизвестно, можно ли заразиться при дыхании или через кровь. Также не доказано, способен ли вирус проникать в организм через глаза. Кроме того, в научных кругах продолжаются споры о том, можно ли заразиться от носителя или от детей.

По словам Мясникова, по-прежнему неизвестно, каким образом можно вылечить человека от COVID-19, так как «реально работающих лекарств» не изобрели. Эффективность существующих вакцин пока не доказана, подчеркнул он. Меры борьбы с пандемией тоже вызывают вопросы. Как показала практика, карантин не способен остановить распространение инфекции.

«Это необходимая мера в острый период, остановить вирус она не может, но может сгладить пик и распределить нагрузку на здравоохранение более равномерной», - отметил Мясников.

В свете того, что в Европе и США «идет насаждение «культуры» ношения масок», остается неясным, кому вообще выгодна пандемия, добавил врач.

При этом Мясников отметил, что с коронавирусом точно ясно, что он навсегда останется с человеком как еще один вирус на Земле. Отличается же он тем, что «абсолютно не предсказуем».

Источник: https://www.mk.ru/