В РФ — 6 431 новый случай COVID-19

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За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса в 85 регионах (вчера было 6 215). Умерли 150 пациентов. За этот же период выздоровело 5 750 человек. В Москве за последние сутки выявлено 970 новых случаев СOVID-19 (накануне было 980), 16 человек скончались, 1226 выписаны по выздоровлению.

Еще 215 новых случаев зарегистрировано в Московской области, 208 новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге, 183 — в Ростовской области, 152 — в Воронежской области, 147 — в Нижегородской области, 143 — в Ставропольском крае, по 125 случаев в Кемеровской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. 123 новых случая выявлено в Ульяновской области, 111 — в Самарской области, 108 — в Саратовской области, 103 — в Красноярском крае, и 102 — в Оренбургской области. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее 100 случаев.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2423641/?from=push