ТОП-10 регионов по приросту числа заражённых коронавирусом от 24.09.2020

/COVID-19/

В России зарегистрировано 1 128 836(+6 595 за сутки) случаев коронавируса, выздоровели 929 829(+6 130) человек, умерли – 19 948 (+149)человек.

Первая цифра – количество зараженных за сутки, вторая – общее количество зараженных в регионе.

Москва +1 050/280 408

Санкт-Петербург +215/ 41 574

Московская область +205/ 72 321

Ростовская область +189/20 793

Воронежская область +162/17 037

Нижегородская область +160/31 390

Ставропольский край +142/15 199

Кемеровская область +136/8 965

Свердловская область +131/ 28 299

ХМАО +130/21 646