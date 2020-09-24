/COVID-19/
Первая цифра – количество зараженных за сутки, вторая – общее количество зараженных в регионе.
Санкт-Петербург +215/ 41 574
ТОП-10 регионов по приросту числа заражённых коронавирусом от 24.09.2020
В России зарегистрировано 1 128 836(+6 595 за сутки) случаев коронавируса, выздоровели 929 829(+6 130) человек, умерли – 19 948 (+149)человек.
Первая цифра – количество зараженных за сутки, вторая – общее количество зараженных в регионе.
Москва +1 050/280 408
Санкт-Петербург +215/ 41 574
Московская область +205/ 72 321
Ростовская область +189/20 793
Воронежская область +162/17 037
Нижегородская область +160/31 390
Ставропольский край +142/15 199
Кемеровская область +136/8 965
Свердловская область +131/ 28 299
ХМАО +130/21 646