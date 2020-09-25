BIOCAD будет выпускать вакцину Института им. Гамалеи от COVID-19

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23 сентября 2020 биотехнологическая компания BIOCAD подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины.

Компания BIOCAD становится индустриальным партнером научного центра и обеспечит массовое производство вакцины «Спутник V».

В настоящее время проводятся пострегистрационные клинические исследования вакцины. Известно, что вакцина является двухкомпонентной, ревакцинация проводится с промежутков в 3-4 недели. Причем, при повторном введении частички коронавирусной РНК она покрыта новым аденовирусом. Делается это для того, чтобы исключить наличие антител к вакцине у человека и таким образом усилить надежность ее действия. Статья о вакцине была опубликована международным рецензируемым научным журналом Lancet.

«Компания BIOCAD с начала пандемии неоднократно заявляла, что готова стать индустриальным партнером для любого проекта, нацеленного на разработку вакцины от коронавируса, — прокомментировал подписание соглашение со стороны производителя генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.— Мы внимательно ознакомились с результатами наших коллег и убедились, что исследования вакцины, проведенные коллективом научного института под руководством Александра Гинцбурга, показали, что это рабочая версия, достаточно эффективная и безопасная для того, чтобы обеспечить прививку граждан России. Массовый выпуск вакцины позволит ученым завершить третью стадию клинических исследований, к которому было привлечено много добровольцев, и начать поставки препарата в регионы России, а также за рубеж».

Помимо производства жидкой вакцины в планах партнеров наладить выпуск лиофилизированной (в виде порошка) вакцины. Сухая вакцина не требует особых условий хранения при транспортировке, и в этом ее основное преимущество. «Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у Центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну, — рассказал Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи. — Теперь, когда к нам подключилась компания BIOCAD, у которой есть серьезные мощности по лиофилизации, надеемся, что сухая вакцина будет производиться в нужных количествах».

Напомним, что в начале сентября биотехнологическая компания BIOCAD запустила в Зеленограде новый высокотехнологичный производственный комплекс общей площадью 43 тысячи кв. м. Таким образом, компания располагает 6 новейшими ПК в России, четыре из которых расположены в Москве и Московской области. Всего в компании работает свыше 2,5 тыс. человек, 1000 из которых задействованы в ее научно-исследовательской деятельности. Это четвертый проект по разработке вакцины, в котором участвует BIOCAD, напомним, что две разработки являются собственными, в еще одном, проекте НЦ «Вектор, компания также выступает индустриальным партнером.

Источник: BIOCAD