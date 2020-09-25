Ведущий провокационного реалити на телеканале ЧЕ! Денис Гребенюк заболел коронавирусом

/COVID-19/

Вслед за Владом Чижовым, Екатериной Варнавой, Анной Чиповской, Анной Нетребко и другими селебритис, которых сразил COVID’19, коронавирусом заболел и Денис Гребенюк – ведущий откровенного реалити “Опасные связи” на телеканале “ЧЕ!”.

Денис попал во “вторую волну” и не знает точно, где именно заразился, так как старался соблюдать все меры предосторожности:

“Никто на меня не кашлял, руки я дезинфицировал (хотя уже не так рьяно, как весной). Да, летал в Дагестан в конце августа, но в аэропортах и на борту строго носил маску, пользовался санитайзером”.

К счастью, из симптомов у ведущего лишь один раз поднялась температура до 37,5 градусов.

“Вкусы-запахи я ощущал, кашля не было, лёгкие не поражены. Я даже верил, что поболею 3-5 дней и снова на свободу, но нет. По прошествии 10 дней сданный мной тест дал снова положительный результат. Поэтому приходится отсиживать положенный двухнедельный карантин: очевидно теперь, что такой срок установлен неспроста”.

Больше всего ведущий переживает за остановленные съемки нового сезона реалити “Опасные связи”, который должен стартовать в эфире телеканала “ЧЕ!” в ближайшее время.

Однако даже в этой не самой приятной ситуации Денис освоил удаленную “работу” и занялся монтажом отснятого в Дагестане видеоматериала. Ведущий признается, что работать в таком режиме непросто, поэтому в ближайшем будущем надеется вернуться к оффлайн-работе и продолжить съемки. А также призывает зрителей и читателей быть бдительными и не забывать, что вирус никуда не делся. По словам ведущего, только пережив лично этот опыт, он изменил отношение к введенным повсеместно мерам предосторожности:

“Меня тоже бесил этот масочный режим в магазинах и ТЦ, но теперь, заболев, я изменил отношение к этому и надеваю маску без ворчаний, потому что лишняя предосторожность никогда не помешает, вирус — всё ещё вокруг нас!”

Источник: Чё