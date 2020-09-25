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Гинцбург объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в России

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Только за прошедшие сутки в стране выявили 7212 новых случаев заражения COVID-19. Гинцбург пояснил, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России отчасти связан с нехваткой витамина D и большей восприимчивостью организма к инфекциям в осенний период.

Другая причина – увеличение транспортного потока. По словам ученого, у людей закончились отпуска и они стали активнее передвигаться, а студенты и школьники вернулись в свои учебные заведения. Количество случаев коронавируса в России за сутки составило 7 212 - прирост оказался максимальным за три месяца. Из них в Москве было выявлено 1560 заболевших, что стало рекордом с 12 июня.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал людям старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями сократить контакты и по возможности оставаться дома, а владельцам предприятий — перевести работу в дистанционный формат. В то же время, власти подчеркивают, что об усилении других карантинных мер речи пока не идет.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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