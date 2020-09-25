Оформить больничный, вернувшись из-за границы: юристы раскрыли правила самоизоляции

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С 24 сентября 2020 года ужесточились правила для возвращающихся из-за рубежа российских туристов: до получения результатов ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию людей обяжут соблюдать самоизоляцию.

Это займёт максимум 72 часа – в течение такого времени вернувшийся из-за рубежа гражданин РФ обязан загрузить на портал «Госуслуги» результаты анализа на коронавирус. Основной вопрос: как быть тем, кто сразу же по возвращении намеревался пойти на работу?

Самоизоляция из-за коронавируса и все сопутствующие неудобства – история новая, поэтому соответствующей правовой базы, которая регламентировала бы отношения работодателя и сотрудника на случай всякого рода карантинов, не существует. В большинстве организаций, как уже выяснял «МК», вопросы решаются путем устной договорённости – сотруднику предлагают дистанционную работу, оформление больничного листа либо продление отпуска (за свой счёт или оплачиваемого, зависит от организации).

Корреспондент «МК» задал вопрос юристам: как быть, если прилетел из заграничного отпуска, и уже на следующее утро должен явиться на службу?

Вот что ответил Василий Шавин, кандидат юридических наук, адвокат Палаты адвокатов Нижегородской области:

– Работодателям дополнительно предписано обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости соблюдения режима изоляции в этой ситуации. Согласно п. 4.1 постановления от 18.03.2020 N 7 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации руководителям органов исполнительной власти субъектов России в сфере охраны здоровья предписано обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции.

Это правило распространяется и на работников, соблюдающих режим изоляции по прибытию в Россию до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19.

Порядок оформления больничных установлен Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина, утв. постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 N 294. Листок нетрудоспособности выдается в этом случае через личный кабинет на сайте ФСС или на портале Госуслуг.

Следовательно, граждане России, прибывшие в РФ и соблюдающие режим изоляции до получения результатов анализов на COVID-19, вправе оформить листок нетрудоспособности на этот период.

Кроме того, работник и работодатель вправе оформить выполнение работником своих трудовых обязанностей в удаленном режиме. Пока такой режим работы не предусмотрен трудовым законодательством (его не нужно путать с дистанционной работой), однако фактически начал применяться сторонами в период пандемии коронавируса. При удаленной работе работники выполняют свои трудовые обязанности вне своего рабочего места, в том числе по месту жительства (пребывания). Этот вариант позволит работодателям обеспечить выполнение нужной ему работы, а работнику получить за нее соответствующую оплату.

Всё логично: изоляция, пусть и трёхдневная – всё равно изоляция, следовательно, и больничный лист на неё оформляет по тем же правилам, что на «долгую» двухнедельную самоизоляцию.

Более пессимистичные прогнозы строит адвокат Тимур Маршани:

– Нет таких правил, по которым говорится, что работодатель должен выплачивать заработную плату за этот период. Ситуация относится к форс-мажорной и никак не регулируется законом, прибывших из за границы не могут принудительно посадить на карантин, так как в их случае это всего лишь самоизоляция.

Ситуация непривычная для нашего общества, не закреплённая в Трудовом Кодексе по отношению к работодателям – и, поскольку ситуация не закреплена в законе, жестких требований по сохранению заработной платы быть не может. Любой сотрудник по закону имеет право на 28-дневный отпуск, в счёт компенсации, он может потратить несколько дней от отпуска в счёт самоизоляции после приезда не родину. Все эти требования носят рекомендательный характер, уволить сотрудника работодатель не имеет права.

Адвокат также подчеркнул, что мы можем руководствоваться только ситуацией этого года и практическим опытом, поскольку создать нормативную базу пока не успели. Между тем некоторые москвичи рассказывают, что в их организациях именно так и принято – поступила неофициальная рекомендация оформлять отпуск на срок, учитывающий потенциальный риск изоляции.

Источник: https://www.mk.ru/