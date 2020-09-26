Ограничения из-за коронавируса грозят смертью десяткам тысяч людей

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Возвращение изоляции из-за нового всплеска коронавирусной инфекции грозит привести к гибели 75 тысяч человек – таков шокирующий официальный прогноз смертельных случаев, не связанных с COVID-19, вследствие ограничений в одной только Великобритании.

Эти данные могут увеличить давление на Бориса Джонсона, чтобы тот воздержался от введения строгих ограничений.

Согласно официальным данным, содержащимся в 188-страничном документе, около 75000 человек могут умереть от причин, не связанных с коронавирусом, в результате изоляции, сообщает Daily Mail.

Шокиурующее исследование, представленное правительственной научной консультативной группе по чрезвычайным ситуациям (SAGE), еще больше усилит давление на Бориса Джонсона, чтобы тот воздержался от введения дальнейших ограничений в связи с распространением коронавируса.

В этом документе утверждается, что только в марте и апреле в результате хаоса в британских больницах и домах престарелых умерло 16 тысяч человек.

По оценкам экспертов SAGE, еще 26 тысяч человек погибнут в течение года, если люди будут оставаться вне отделений реанимации и интенсивной терапии, а проблемы в социальной помощи сохранятся.

И еще около 32 тысяч человек могут умереть в течение следующих пяти лет в результате пропущенных диагнозов онкологических заболеваний, отмены операций и последствий рецессии для здоровья.

Число смертей, напрямую связанных с вирусом, в Великобритании приблизилось к отметке 42 тысячи.

Оценки, составленные государственными служащими Министерства здравоохранения, Управления национальной статистики и Министерства внутренних дел, были представлены SAGE на встрече 15 июля. В документах подчеркивалось, что если бы ничего не было сделано для того, чтобы остановить распространение вируса, в марте от COVID-19 могли умереть 400 тысяч человек. А если бы Национальная служба здравохранения (NHS) не справилась, эта цифра могла бы даже взлететь до 1,4 миллиона смертельных случаев. Но эксперты признали, что ограничения имели значительные непредвиденные последствия.

Есть основания опасаться, что сами по себе ограничительные меры могут привести к гибели многих людей, не связанных напрямую с COVID-19.

Многие люди в первые дни кризиса приняли близко к сердцу призыв «оставаться дома», в результате чего количество госпитализаций резко сократилось. Но, несмотря на опасения в марте, что Национальная служба здравоохранения будет подавлена ??вспышкой коронавируса, большинство больниц так и не было переполнено, а больницы экстренной помощи Nightingale, открытые весной, остались пустыми.

В документе говорится: «По нашим оценкам, изменения в системе неотложной медицинской помощи могут привести к 6000 существующих дополнительных смертей в марте и апреле 2020 года. Если неотложная помощь в больницах будет оставаться низкой в ??течение полных 12 месяцев, это может привести к дополнительным 10 000 дополнительных смертей».

Документ утверждает: «По нашим оценкам, в марте и апреле 2020 года было около 10 тысяч дополнительных смертей среди жителей домов престарелых, не связанных с COVID-19... Кроме того, в течение 12 месяцев у жителей домов престарелых могло быть еще 16 000 дополнительных смертей, не связанных с COVID-19».

В долгосрочной перспективе, по официальным оценкам, 12 500 человек могут умереть за пять лет из-за отмены операций. Влияние ограничений на терапевтические услуги может привести к 1400 смертельным случаям в течение пяти лет только из-за пропущенного диагноза рака. По оценкам, реальное воздействие будет намного выше, но эксперты не смогли смоделировать воздействие на какую-либо область болезни, кроме рака.

С другой стороны, официальные лица считают, что изоляция также приведет к некоторому снижению смертности. По их подсчетам, более высокое качество воздуха, меньшее количество дорожно-транспортных происшествий и меньшее количество детских болезней снизят общее количество смертей примерно на 1000 за год.

И еще 4000 жизней будут спасены благодаря «более здоровому образу жизни в краткосрочной перспективе». По оценкам экспертов, к марту следующего года 67000 человек погибнут непосредственно из-за COVID-19 по всей Великобритании, хотя эта цифра была рассчитана до того, как в сентябре снова начался рост инфекций.

К марту следующего года общее число погибших от пандемии в Великобритании достигнет 101 000 человек, а через пять лет - почти 150 000 человек. Наконец, эксперты предупредили, что длительный экономический спад может привести к 18 тысячам дополнительных смертей в течение следующих двух-пяти лет.

Источник: https://www.mk.ru/