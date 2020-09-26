Популярный блогер рассказал о странностях второй волны коронавируса

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В Израиле вновь дали занавес: закрылись школы, детские сады, гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи.

Жителям разрешено удаляться от дома на расстояние не более одного километра. Нарушителей карантина облагают драконовскими штрафами.

Блогер-путешественник Александр Лапшин, застрявший в Израиле с начала пандемии, рассказал «МК», о странностях общенационального локдауна.

- Израиль опять закрыли. Чем нынешний карантин отличается от предыдущего?

- Во-первых, Израиль – единственная страна в мире, которая во второй раз ввела карантин. В самом начале пандемии Израиль приводили всем в пример: везде люди мрут, как мухи, а здесь очень низкая смертность. А теперь мы одна из худших стран по показателям заражаемости. Израиль уже понес огромные материальные издержки, потеряв порядка 15 процентов ВВП.Экономика еще не успела оправиться, как ей нанесли новый удар, который грозит социальным взрывом. У нас 25 процентов безработных. Только начали открываться заводы, рестораны,торговые центры, как опять все закрыли, в том числе, места, не связанные со скоплением людей.

- Что для вас оказалось наиболее болезненным?

- Мы все стали заложниками локдауна. Остановили железную дорогу – уже перестали ходить поезда. Частично закрывают небо. Правительство ввело жесткие ограничения на вылеты из страны. Вылететь за границу все же будет можно, но при условии, что билет куплен до введения карантина. Правда, непонятно, как охраняющая аэропорт полиция будет это проверять. Пока существовала возможность вырваться из карантинного плена, люди готовы были заплатить любые деньги за авиабилеты. Граждане Израиля могут беспрепятственно возвращаться домой. Сейчас 55 тысяч израильтян находятся в отпуске за границей. У них есть обратные билеты, но авиакомпании начали отменять рейсы. Люди зависли за границей, и государство уже обсуждает организацию вывозных рейсов за счет налогоплательщиков.

- Этот карантин строже?

- Строже. Я из окна вижу море, до него метров 300, но купаться нельзя. Если зайдешь в воду, штраф 500 шекелей. Это 150долларов! Постоянно курсирует полиция и штрафует нарушителей. Закрыли рестораны, кафе. Правда, разрешают работать takeaway, то есть, на вынос. Но для маленьких недорогих заведений, в которых можно было поужинать за скромную сумму, это полный крах, потому что вряд ли найдется много желающих оплачивать доставку. Если в первый локдаун люди отнеслись к карантинным мерам с пониманием, то сейчас уже никто не верит правительству.

- Можно ли гулять, заниматься спортом?

- От дома можно отходить на 1000 метров. Спортом заниматься можно, но четких критериев нет. Приведу пример. Мы вчера с женой и дочкой гуляли по набережной. Долго ходили и решили на минутку присесть на лавочку. На улице жара 30 градусов! Тут же подъехала полиция на мотоцикле: «Сидеть нельзя, можно только спортом заниматься». Мы дошли до дворовой площадки с тренажерами. Там было многолюдно. Пока кто-то отжимался, кто-то штангу поднимал, другие ждали своей очереди.Подъезжает полицейский экипаж: «Почему не все занимаются спортом? Сейчас будем составлять протоколы!» Люди собрались и ушли.

- Получается, любые скопления людей даже на свежем воздухе, нежелательны.

- Каждый день в Иерусалиме перед резиденцией премьера митинговали тысячи людей, требуя отставки премьер-министра Израиля Нетаньяху. Акции протеста разрешены, но из-за карантина число участников существенно ограничили.

- Наверное, жесткие карантинные меры связаны с существенным увеличением новых случаев заражения?

- Израиль занимает ведущее место в мире по количеству тестов на коронавирусную инфекцию – в 4 раза больше, чем в европейских странах. Соответственно, выявляется очень много больных. Цифры космические – по 6 тысяч новых заражений в день. Для страны с населением, как половина Москвы, это очень много. В то же время я не вижу валяющихся трупов, и никто из моих близких не болел. Вся моя семья связана с медициной,сестра и двоюродные браться – врачи. Когда я у них спрашиваю,наступил ли в больницах коллапс, они удивляются.Коронавирусное отделение в клинике Рамбам (государственный медицинский центр в Хайфе) заполнено примерно на 15 процентов. И так везде. Но из-за того, что все медицинские силы брошены на коронавирус, отложены плановые операции в онкологии, кардиологии. Люди умирают. Не хватает медсестер – всех перебросили на ковид. А на днях была публикация в СМИ,что минздрав Израиля продает 5 тысяч аппаратов ИВЛ, которые были закуплены за сумасшедшие деньги полгода назад, когда ожидалось запредельное количество тяжелых больных, но они даже не понадобились.

Источник: https://www.mk.ru/