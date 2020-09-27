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На Кубани выявили 98 новых заболевших коронавирусом

За прошедший день в Краснодарском крае ещё 98 человек заболели COVID-19. В соседней Адыгее заразившихся 33, — сообщает центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего по России 7867 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Один житель Кубани скончался от болезни. На поправку пошли 13 человек, в Адыгее — 19.

Всего за время пандемии по выздоровлению по всей России выписали почти миллион пациентов — 943 218 человек. Скончались — 20 324 заболевших. На данный момент с начала пандемии в России подтверждено 1 151 438 случаев заражения в 85 регионах.

Источник: https://kuban.mk.ru

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Категория: Новости / COVID-19

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