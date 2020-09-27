Коронадайджест 26 сентября

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7 523 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено за прошедшие сутки, умерло 169 человек, а полностью выздоровело 6 004. Всего за время пандемии выявлен 1 143 571 инфицированный, умерло уже 20 225 человек, выздоровело 940 150. Сегодня мы дольше обычного ждали выхода этой ежедневный статистики оперштаба, что наталкивает на мысли о манипуляциях со статистикой в свете повышения прироста в последние недели.

32.7 млн заболевших во всём мире. США остаются на первом месте с 7.2 млн заболевших и 208 тыс смертей, Индия - уже 5.9 млн инфицированных, 93 тыс летальных исходов. Бразилия - 4.6 млн случаев коронавируса, 140 тыс умерших. Россия - 1.1 млн инфицированных.

?? Власти Москвы вновь запускают соцобслуживание для граждан старше 65 - им придется оставаться дома, и для работающих больничные листы оформят автоматически. Для доставки продуктов и предметов первой необходимости можно будет оставить заявку оператору горячей линии, доставка лекарств будет проходить без заявки социальными работниками точками.

??В китайской провинции Шаньдун власти запретили прием грузов с российских рыболовецкого и транспортного судов - на упаковках морепродуктов вноыь обнаружены следы коронавируса. Всех, контактировавших с пачками, отправили на карантин, суда будут стоять без разгрузки в течение четырех недель.

?? Как выяснили американские медики, у больных ковид с нормальным уровнем витамина D вероятность летального исхода гораздо ниже, чем у людей с его дефицитом. Согласно полученным данным, вероятность смерти от коронавируса у людей старше 40 вдвое меньше при достаточном уровне D.

??Предварительные результаты испытаний вакцины, разработанный американской Johnson & Johnson, показывают устойчивый иммунный ответ: в первой фазе испытаний приняли участие две группы, от 18 до 55 и 65+. Антитела к коронавирусу зафиксированы у 99% участников первой фазы испытаний, результаты пока не подтверждены независимыми экспертами.

?? Украина вновь показывает рекордную численность суточных заражений - 3 833, на 268 больше, чем за прошедшие сутки. Это максимальный показатель за всё время пандемии, всего в стране более 195 тыс инфицированных.

?? Ливан также ставит новые рекорды суточного прироста инфицированных коронавирусом, на данный момент Бейрут фиксирует в общей сложности порядка 33 тыс заболевших. Говорить об эффективном тестировании в стране не приходится, особо сложная ситуация складывается в многочисленных лагерях беженцев, где напрочь отсутствует медицинское обслуживание.