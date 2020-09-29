Врач-биофизик рассказала, когда ждать пик заболеваемости COVID-19

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На сегодняшний день в России наблюдается естественный сезонный всплеск ОРВИ и гриппа, который обычно всегда бывает в начале октября. Это нужно отличать от коронавируса, рассказала в интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий консультант проекта "Вакцина.ру" Нелли Cоседова.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал СМИ о сроках наступления пика коронавируса в России. По его прогнозам, пик наступит через две-три недели. При благоприятном развитии ситуации количество заболевших может начать сокращаться уже через неделю. В худшем случае пик придется на начало ноября, отметил специалист.

"Если мы говорим о вакцинации, мы видим лишь третью стадию клинических испытаний, рано говорить о массовой вакцинации, можно говорить о другой вакцинации – от гриппа. Поэтому пик, который мы ожидаем, это еще не вторая волна, а продолжение первой. Мы получим естественный, сезонный всплеск ОРВИ и гриппа, это нужно обязательно отличать от коронавируса. Таким образом мы не говорим о том, что идет вторая волна или сильный подъем, а просто говорим об увеличении контактов, вирусной нагрузки в связи с тем, что она приходит в семьи из закрытых детских коллективов, приходит к нам с увеличением миграции населения в летний период. В августе и начале сентября естественно количество соприкосновений было меньше – был отпускной сезон, дети не учились, контактов было меньше. Обычно количество вирусных заболеваний к середине ноября уменьшается", – сказала Нелли Cоседова.

Следующий, истинный пик заболеваемости, если вакцины от коронавируса еще не будет, – это весенний подъем, отметила врач-биофизик

"Настоящий подъем заболеваемости коронавирусом можно ожидать в конце января, в феврале и марте, если к тому моменту в гражданский оборот не будет выпущено достаточное количество вакцины от COVID-19. Это сезонный подъем ОРВИ подобных заболеваний, к которым относится и коронавирусная инфекция в том числе", – сказала Нелли Cоседова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/