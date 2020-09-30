Врач рассказал, снижается ли смертность среди заболевших COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении смертности при новой коронавирусной инфекции.

«Количество случаев растет, но смертность снизилась, меньше людей госпитализируют и (меньше людей) находится в реанимации», — сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Можно ли говорить о том, что вирус снизил свою агрессивность, чего от него так долго ждут?

Доктор Клюге заявил, что пока нет достоверных данных о мутациях вируса, так что связывать снижение летальности с изменениями его свойств пока рано. Эксперт ВОЗ считает, что одна из причин в том, что пожилые стали лучше защищаться от новой инфекции.

Российские эксперты также отмечают снижение летальности при COVID-19. Так, замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что «по мере распространения инфекции вирус ослабевает».

О том, что происходит с вирусом и чего от него ждать, обозреватель «МК» поговорил с доцентом кафедры детских инфекционных болезней ПФ РНИМУ им. Н.И.Пирогова Иваном КОНОВАЛОВЫМ.

— Иван Вячеславович, появились ли новые исследования, доказывающие, что вирус теряет свою агрессивность?

— Пока консолидированных исследований, подтверждающих, что вирус снижает вирулентность, нет. Многое зависит от соотношения количества тяжелых больных к выявленным, от охвата населения тестированием. Важно отмечать в том числе, проводится ли оно людям с бессимптомными формами.

— Тестировать стали значительно больше?

— Смотря где. В России проводится достаточно большое количество тестирований, в том числе бессимптомным носителям, и прирост выявляемых к тяжелым будет иметь разнонаправленную динамику. Вообще же на уровень летальности влияет не только сам вирус, но и стратегия терапии, ее своевременное начало и отсутствие перегрузки системы здравоохранения. Пока у нас запасов прочности хватает, хотя в разных регионах ситуация может развиваться по-разному.

— По поводу стратегии терапии. Вроде бы появились своевременные работающие протоколы лечения, но на практике многие врачи о них просто не знают и по-прежнему назначают пациентам противовирусные пустышки и препараты, от которых в мире отказались из-за отсутствия эффективности и наличия большого количества побочных эффектов. К тому же врачи жалуются, что протоколы терапии у нас обновляют с запозданием…

— Вся терапия новой коронавирусной инфекции на сегодня до сих пор является экспериментальной. И нет оснований говорить, что какие-то препараты имеют однозначную доказательную базу, а другие нет. И то, что вы называете пустышками, можно сказать о любом препарате, не имеющем доказательной базы. Но. Если препарат не обладает доказанным эффектом, это не значит, что он эффекта не оказывает, — просто мы не знаем, почему это так и у кого это не так. И если нет доказательной базы, это не значит, что нет и эффекта. Именно в рамках экспериментальной терапии и нарабатывается материал, насколько эффективны подобные стратегии, если производитель организует исследование по всем правилам, в том числе назначая ряду пациентов не препарат, а настоящую пустышку — плацебо-контроль. И назначаются эти препараты, как правило, лицам со среднетяжелой формой болезни. У тяжелых пациентов лечение применяется совсем другое — уже патогенетическое, в зависимости от развивающихся осложнений: используют и антикоагулянты, и гормоны, и антибиотики, и блокаторы интерлейкинов. Но людей с минимальными поражениями в большинстве стран ничем не лечат, в том числе из-за экономической составляющей вопроса.

— Есть надежда, что вирус все же видоизменится и станет совершенно не опасным?

— Он постоянно видоизменяется, как и любой другой вирус. Есть теория приспосабливания вирусов: инфицированные, которые болеют легко, согласно ей, распространяют вирус, который теоретически менее агрессивен. Но это лишь теория, пока мы не можем видеть отдаленных результатов.

— Сейчас вот какая волна?

— Термин «волна» я считаю не совсем верно использовать, пока не прошла пандемия, а она темпы пока только наращивает во всем мире. Подъем заболеваемости — это ожидаемо, многие люди до сих пор не имеют иммунитета, и они будут заболевать. К тому же сейчас большинство людей вернулись в коллективы и начали активно распространять не только коронавирус нового типа, но и другие возбудители ОРВИ.

— Возможны ли повторные заражения?

— У меня нет достоверной информации на этот счет. Известно, что у тех, кто болел легко или бессимптомно, антитела могут исчезать через несколько недель, и это теоретически дает определенную возможность заразиться еще раз.

— Теоретически второй раз заболевание должно проходить легче?

— Это тоже теория. И есть ровно противоположная теория на этот счет.

— Возможен ли перекрестный иммунитет к COVID у тех, кто болел другими сезонными коронавирусами?

— У нас уже есть 4 стандартных непандемических циркулирующих коронавируса, которые занимают до 15% в структуре ОРВИ. Если бы перекрестный иммунитет был действенным, у нас бы уже была огромная иммунная прослойка. Исследований на эту тему с однозначным результатом нет. Зато может быть перекрестная реакция при некоторых видах исследований на антитела, что может затруднять диагностику COVID-19 и заставлять подозревать повторные случаи болезни.

Источник: https://www.mk.ru/