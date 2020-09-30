Коронавирус становится показателем эффективности конкретных руководителей конкретных регионов

/COVID-19/

Частично пересекаясь, кстати, с показателем нацпроектов.

Плохо организованная работа, резкий рост числа заболевших – все это как «черная метка» на лбу губернатора и талончик на проход губернаторопад без очереди. Отсидеться в стороне не получится: тут еще как раз пришла новость про то, что Счетной Палате сказали «фас!» по направлению нацпроектов.

Некоторые регионы (особенно это явно в СКФО) наперебой отчитываются о стабильной обстановке и показательно снимают введенные ранее ограничения (как Приморье). Другие, например Бурятия, продляют ранее введенные ограничения.

В ряде областей обошлись без громких заявлений, готовясь ко второй волне. В Иркутской области разворачивают дополнительные койки в больницах, в Башкирии потребовался жесткий административный контроль, после чего последовал целый ряд отставок должностных лиц в здравоохранении.

В Брянской области пригрозили увольнением руководителей учреждений культуры и закрытием общепита за нарушение норм безопасности.

В Алтайском крае следить за соблюдением масочного режима будут Росгвардия и полиция, а в Питере за это даже обещают штрафовать.

В Вологодской области переводят на удаленку всех, кого можно, в Томской - закрываются на карантин отдельные классы, а московских школьников всех внезапно отправили на осенние каникулы.

По всей стране досрочно стартовала вакцинация от гриппа. Все коллективно ждут вакцины, которая, может быть, и не поможет, но точно позволит губернаторам отчитываться уже по четким и ясным показателям: сколько доз получил регион, сколько человек вакцинировали, сколько денег потратили на рекламу.

Эта задача будет понятнее, чем эфемерный рост неведомых показателей здоровья населения. По ней и отчитываться легче, и, если что, можно будет неудачу на разработчиков спихнуть (тем более, что сам Путин не до конца уверен в эффективности вакцины).

Источник: @satirkka