"Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется, безусловно, штаб продолжает работать во главе с Голиковой", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, представлен ли Кремлю план действий в связи с ростом заболеваний COVID-19, в том числе по новому "локдауну".

"Вы знаете, что и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры, в том числе вы видели решения, которые принимались Москвой, они были озвучены Сергеем Семеновичем (Собяниным — ИФ), но что касается локдауна, то пока, в настоящий момент, это не обсуждается", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о количестве заболевших, Песков с сожалением отметил, что цифры растут достаточно быстро. "Это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на уточняющий вопрос, при каком сценарии в Кремле видят необходимость вводить режим самоизоляции и нерабочих дней, Песков заметил: "Не Кремль принимает решение о нерабочих неделях, это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможного сценария развития выступает с какими-то предложениями", — сказал он.