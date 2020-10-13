ОАО «РЖД» напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах

/COVID-19/

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и в соответствии с поручениями органов исполнительной власти и предписаниями Роспотребнадзора холдингом «РЖД» предпринимаются меры по информированию пассажиров о важности использования средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, антисептические средства и т. п.).

В случае необходимости их можно приобрести на вокзалах: в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли.

Контроль за соблюдением предписания по использованию средств индивидуальной защиты посетителями вокзалов осуществляется правоохранительными органами.

Напомним, на всех вокзалах и станциях с марта текущего года реализуется комплекс противоэпидемиологических мер. Для соблюдения социальной дистанции в зданиях вокзалов – на входных группах, в кассовых залах и залах ожидания – нанесена вертикальная визуальная и напольная разметка информационно-предупредительного характера, которая позволяет отмерить безопасное расстояние. На секциях сидений в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров. Кроме того, организована трансляция объявлений по громкоговорящей связи для обеспечения пассажирами социального дистанцирования.

На регулярной основе проводится проветривание и уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, безопасных для здоровья человека и имеющих широкий спектр антимикробного воздействия. Особое внимание уделяется предметам интерьера, с которыми регулярно контактируют пассажиры (дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидения, столики и т. п.). Также на территории вокзальных комплексов для посетителей установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук. Во избежание соприкосновения личных вещей пассажиров с контактными поверхностями на пунктах досмотра имеются одноразовые пакеты. На ряде российских вокзалов функционируют инфракрасные системы измерения температуры бесконтактным методом, которые автоматически распознают в сканируемом потоке людей с повышенной температура тела.

Медицинские пункты вокзалов дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

Холдингом «РЖД» проводятся дополнительные инструктажи фронтлайн-персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Все работники, контактирующие с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками. В дополнение к этому, персонал холдинга «РЖД», который ежедневно контактируют с большим количеством людей, перед заступлением на смену проходит обязательные медицинские осмотры, где особое внимание уделяется выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций.