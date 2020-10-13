Коронавирус шагает по стране

/COVID-19/

Представляем список глав регионов, которые либо болеют, либо уже переболели коронавирусом. Всего COVID-19 к 13 октября заразилось 13 губернаторов. Чаще других болеют региональные главы в Приволжском федеральном округе и в Сибири.

Болеют коронавирусом:

• Дмитрий Азаров (Самарская область)

• Александр Бурков (Омская область)

• Андрей Клычков (Орловская область)

• Наталья Комарова (ХМАО)

Переболели:

• Дмитрий Артюхов (ЯНАО)

• Александр Бречалов (Республика Удмуртия)

• Александр Дрозденко (Ленинградская область)

• Шолбан Кара-Оол (Республика Тыва) - якобы дважды

• Мурат Кумпилов (Республика Адыгея)

• Дмитрий Махонин (Пермский край)

• Валерий Радаев (Саратовская область)

• Виктор Томенко (Алтайский край)

• Бату Хасиков (Республика Калмыкия)

Источник: @GosSovet