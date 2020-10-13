/COVID-19/
Коронавирус шагает по стране
Представляем список глав регионов, которые либо болеют, либо уже переболели коронавирусом. Всего COVID-19 к 13 октября заразилось 13 губернаторов. Чаще других болеют региональные главы в Приволжском федеральном округе и в Сибири.
Болеют коронавирусом:
• Дмитрий Азаров (Самарская область)
• Александр Бурков (Омская область)
• Андрей Клычков (Орловская область)
• Наталья Комарова (ХМАО)
Переболели:
• Дмитрий Артюхов (ЯНАО)
• Александр Бречалов (Республика Удмуртия)
• Александр Дрозденко (Ленинградская область)
• Шолбан Кара-Оол (Республика Тыва) - якобы дважды
• Мурат Кумпилов (Республика Адыгея)
• Дмитрий Махонин (Пермский край)
• Валерий Радаев (Саратовская область)
• Виктор Томенко (Алтайский край)
• Бату Хасиков (Республика Калмыкия)
Источник: @GosSovet