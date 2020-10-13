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Коронавирус шагает по стране

Представляем список глав регионов, которые либо болеют, либо уже переболели коронавирусом. Всего COVID-19 к 13 октября заразилось 13 губернаторов. Чаще других болеют региональные главы в Приволжском федеральном округе и в Сибири.

Болеют коронавирусом:

• Дмитрий Азаров (Самарская область)
• Александр Бурков (Омская область)
• Андрей Клычков (Орловская область)
• Наталья Комарова (ХМАО)
Переболели: 
• Дмитрий Артюхов (ЯНАО)
• Александр Бречалов (Республика Удмуртия)
• Александр Дрозденко (Ленинградская область)
• Шолбан Кара-Оол (Республика Тыва) - якобы дважды 
• Мурат Кумпилов (Республика Адыгея)
• Дмитрий Махонин (Пермский край)
• Валерий Радаев (Саратовская область)
• Виктор Томенко (Алтайский край)
• Бату Хасиков (Республика Калмыкия)

Источник: @GosSovet

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Категория: Новости / COVID-19

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