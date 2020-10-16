/COVID-19/

Криштиану Роналду проведет карантин в Италии, чтобы сыграть с «Барселоной»

Как сообщает Metaratings.tj нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду намерен покинуть расположение национальной команды.

Совсем скоро игрок вернётся в Турин, где будет отбывать карантин. Данное решение связано с тем, что в Италии нужно находиться на карантине десять дней, а не 14, как в Португалии.

В связи с этим  Роналду сможет сыграть во 2-м туре Лиги чемпионов с «Барселоной» 28 октября в Турине.

13 октября стало известно, что рекордсмен португальской сборной по количеству голов сдал положительный тест на коронавирус. Он бы изолирован от всей остальной команды. Тесты других футболистов сборной Португалии оказались отрицательными.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

«Единая Россия» проконтролирует реализацию разработанных Фондом ДОМ.РФ проектов благоустройства

Макгрегор проведет реванш с Порье в январе

Криштиану Роналду проведет карантин в Италии, чтобы сыграть с «Барселоной»

Снижение факторов риска для продления здоровой, активной жизни

Геленджик стал площадкой для всероссийских соревнований по гольфу