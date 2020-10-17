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Карантин негативно сказывается на кредитной истории

Из-за пандемии число просроченных кредитов банков и микрофинансовых организаций в стране достигло рекордного показателя — 12,6 миллиона единиц.

Лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва (803 тысячи), Подмосковье (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч).
Наименьшее число проблемных ссуд в Ингушетии (8,1 тысячи), на Чукотке (9,9 тысячи) и в Магаданской области (14,4 тысячи).
Данное исследование провели Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй «Эквифакс».

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис"

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Категория: Новости / COVID-19

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