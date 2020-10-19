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В России выявлено 15 982 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.

Источник: https://echo.msk.ru/news/2727614-echo.html?utm_source=web_push&utm_medium=push&utm_campaign=push

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Категория: Новости / COVID-19

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