Убытки клубов НБА из-за пандемии коронавируса

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Стали известны убытки клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает портал Metaratings.

Чемпионат НБА был сокращен, а плей-офф был доигран в пузыре без зрителей. Эти события сыграли большую роль в ухудшении финансового состояния всех клубов лиги.

В общей сумме 30 клубов потеряли 694 млн долларов.

Наибольший убыток понёс «Лос-Анджелес Лейкерс». Действующий чемпион потерял 52,7 млн. Второе место по убыткам у «Нью-Йорк Никс» (45 млн), третье — у «Голден Стэйт Уорриорз» (42,5 млн).

Наименьшие потери, по данным NBAHolics, понес клуб «Мемфис Гриззлиз» (10,4 млн).

«Лос-Анджелес Лейкерс» стал чемпионом НБА в сезоне 2020/21. В финальной серии «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счетом 4:2. Это 17-й титул для клуба из Лос-Анджелеса. По этому показателю он может сравниться с «Бостон Селтикс».