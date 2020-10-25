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С коронавирусом столкнулись уже более 1% россиян

Десятка регионов, где ситуация наиболее напряженная и действуют жесткие ограничительные меры.
1.  Москва (386 908 заражений): работает система чек-инов в ночных клубах, усилен контроль за масочным режимом
2.  Московская область (82 777): запрещены ночные развлекательные мероприятия, закрыты музеи
3.  Петербург (55 378): с 26 октября запрещены ночные кафе и рестораны, а все открытые для посещения предприятия должны получать QR-коды
4.  Нижегородская область (38 480): запрещена работа общепита ночью, усилен контроль за масочным режимом
5.  Свердловская область (33 952): ограничена работа концертных площадок и детских комнат, закрыты танцполы
6.  Ростовская область (28 139): закрыты ночные клубы, запрещены кальяны в общественных местах, ограничены спортивные мероприятия
7.  ХМАО (26 710): закрыты кальянные и детские комнаты в ТЦ, ограничено питание на автовокзалах
8.  Красноярский край (24 203): запрещены ночные рестораны и кафе, ограничены развлекательные мероприятия
9.  Воронежская область (22 812): запрещены выставки и ярмарки, в ТЦ и фитнес-центрах строгая социальная дистанция
10. Иркутская область (22 563): запрещены ночные кафе и рестораны, у школьников и студентов скользящие графики

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / COVID-19

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