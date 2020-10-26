Европа ужесточает ограничения в связи с распространением COVID-19

/COVID-19/

Главное к этому часу:

— в Словакии власти ограничили на три недели передвижение граждан по республике. Выходить из дома можно только на работу, чтобы купить продукты, выгулять домашнее животное или посетить врача;

— Меркель попросила граждан Германии воздержаться от поездок и оставаться дома. В ближайшее время будет решён вопрос с ограничительными мерами в стране;

— в Италии ввели комендантский час. В процессе — введение обязательной самоизоляции. В стране на этом фоне начались акции протеста;

— власти Дании объявили всю территорию Германии зоной риска. С 24 октября ограничен въезд в страну из ФРГ: немцы смогут въезжать в Данию только по уважительной причине — для посещения родственников, на похороны, на собеседование для устройства на работу;

— в Уэльсе в пятницу начал действовать двухнедельный локдаун. Выходить из дома можно только на работу, за продуктами или лекарствами. Все непродовольственные магазины, кафе, бары и рестораны будут закрыты в ближайшие две недели;

— во Франции в ночь на субботу комендантский час начал действовать в 54 департаментах, в которых живут две трети населения страны. Запрещено покидать дома с 21:00 до 06:00. За первое нарушение — штраф €135, за повторное — до €3700

Источник: Телеграм-канал