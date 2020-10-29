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В Волгоградском регионе начал работу специальный колл-центр для разгрузки поликлиник
Обращаться в колл-центр можно по любым вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи:
- если поднялась температура тела,
- нужно вызвать врача на дом,
- выписать рецепт,
- сдать анализы или получить результаты анализов.
Звонки принимаются ежедневно:
в будние дни с 8.00 до 18.00,
в выходные дни с 8.00 до 14.00.
В режиме реального времени вся информация передается в лечебные учреждения.
Телефоны «горячих линий» колл-центра:
??Тракторозаводский район Волгограда (8442) 32-62-31
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??Краснооктябрьский район Волгограда (8442) 32-62-33
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??Дзержинский район Волгограда (8442) 32-62-34
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??Центральный район Волгограда (8442) 32-62-35
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??Ворошиловский район Волгограда (8442) 32-62-36
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??Советский район Волгограда (8442) 32-62-37
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??Кировский район Волгограда (8442) 32-62-38
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??Красноармейский район Волгограда (8442) 32-62-39
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??Городской округ-город Волжский (8443) 32-62-30
Источник: Оперативный штаб