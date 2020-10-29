В Волгоградском регионе начал работу специальный колл-центр для разгрузки поликлиник

/COVID-19/

Обращаться в колл-центр можно по любым вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи:

- если поднялась температура тела,

- нужно вызвать врача на дом,

- выписать рецепт,

- сдать анализы или получить результаты анализов.

Звонки принимаются ежедневно:

в будние дни с 8.00 до 18.00,

в выходные дни с 8.00 до 14.00.

В режиме реального времени вся информация передается в лечебные учреждения.

Телефоны «горячих линий» колл-центра:

??Тракторозаводский район Волгограда (8442) 32-62-31

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??Краснооктябрьский район Волгограда (8442) 32-62-33

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??Дзержинский район Волгограда (8442) 32-62-34

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??Центральный район Волгограда (8442) 32-62-35

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??Ворошиловский район Волгограда (8442) 32-62-36

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??Советский район Волгограда (8442) 32-62-37

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??Кировский район Волгограда (8442) 32-62-38

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??Красноармейский район Волгограда (8442) 32-62-39

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??Городской округ-город Волжский (8443) 32-62-30

Источник: Оперативный штаб