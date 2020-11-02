Телеведущий Владимир Познер считает, что у Минздрава были реальные основания запретить врачам комментировать ситуацию с коронавирусом

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«Я не могу сказать, что мне это решение нравится, но я могу сказать, почему это решение принимают. Люди очень часто безответственно высказывают свое мнение», - рассказал он URA.RU.

Журналист привел в пример ситуацию в Москве, где, по его наблюдениям, ходит большое количество человек без масок. По его словам, они как раз могли прочитать где-то об их бесполезности.

По мнению Познера, этот запрет не ограничивает журналистов в получении информации от врачей, ведь с согласования Минздрава эксперты и дальше смогут высказываться. Между тем, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев настроен более пессимистично: он заявил, что введенный Минздравом запрет – это «очередное препятствие получению информации» для сотрудников СМИ.

Помощник Министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов объяснил необходимость согласовывать заявления и комментарии медиков о коронавирусе с министерством:

«Граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам [...] Минздрав России всегда стремится доносить до граждан и профессионалов здравоохранения максимально достоверную и актуализированную информацию, и наши коллеги являются полноправными участниками информационного процесса [...] Мы обратились к руководителям наших организаций и уважаемым главным внештатным специалистам с просьбой координировать с министерством свою активность по информированию граждан о мерах по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Ведь мы все вместе, в конечном счете, несем ответственность перед обществом».

Текст обращения целиком — minzdrav.gov.ru/

Источник: Телеграм-канал "Журналистика"