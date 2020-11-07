Новости коронакризиса

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В России число выявленных заражений в сутки подобралось, но так и не перевалило за 20 тысяч.

А вот в США выборы привели к рекордным 103 тысячам заболевших за сутки. В США в среду впервые зарегистрировали более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом за один день.

52 тысячи человек госпитализированы, 1100 заболевших умерли.

В Москве, Сергей Собянин: «последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано.

Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели – с 9 по 22 ноября 2020 г.»

Аргентина удивляет: здесь власти заявили, что вакцина "Спутник V" будет бесплатной для граждан.

В России новости вакцины и глубокого разочарования: бывший завлаб особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» неэффективна, из-за своей пептидной природы. Полимеры аминокислот сами по себе вызывают слабый иммунный ответа, а в мире, как сообщают эксперты в интернете, ещё не существует ни одной «сильной» пептидной вакцины для профилактики инфекционных заболеваний. Источник.

В Дании истребят всех норок, чтобы остановить мутировавший коронавирус. У местных норок обнаружили мутировавшую коронавирусную инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, если не принять решительные действия, инфекция сможет распространиться не только на территории Дании, но и во всем мире.

Роспотребнадзор продолжает громкими заявлениями запугивать ковидом население: 90% завозных случаев коронавируса попали в РФ из Турции.

В Роспотребнадзоре назвали заложенность ушей симптомом COVID-19 (замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная), а также предупредили об опасности заражения коронавирусом в лифте (Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора). Человек, которые перенес коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек, поскольку повторное заражение, хоть и реже, но возможно, хоть и редко, но может быть более тяжелым (профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн).

В ходе проверок Роспотребнадзор не обнаружил образцы коронавируса в продуктах питания, но специалисты нашли их в магазинах и транспорте: из 220 тыс. смывов с поверхностей объектов окружающей среды, в 322 обнаружен коронавирус.

РПЦ обязала носить маски при общении с прихожанами, в том числе при совершении исповеди. На исповедь рекомендовано приходить со списком грехов, изложенном на бумаге, и подавать его принимающему исповедь священнику.

Печальная картина с ковидом в регионах. Тюмень, Волгоград, Ростовская область, Брянск, Томск.

В Томской области откроют первый частный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Пока вся страна активно борется с ковидом, в регионах фиксируется резкий рост количества заболевших и смертности от пневмоний.

В Питере зафиксирован 7-кратный рост заболеваемости, в Челябинской области — 10-кратный (с 600 случаев в сутки до 6 тысяч заболевших). Еще более страшные цифры по смертности: в Воронежской области (2,32 млн. жителей) в прошлом году в день фиксировалось 5-6 смертей от пневмонии, в этом году количество умерших увеличилось до 215 в сутки.

В соседней с Воронежской — Липецкой области заболеваемость пневмонией по итогам первых 9 месяцев выросла на треть, а смертность от неё в — 9 раз. Источник.

Диагностирован коронавирус у Главы Республики Алтай Олега Хорохордина и губернатора Пензенской области Александра Белозерцева, который стал двадцатым заразившимся руководителем региона в России.

Источник: Телеграм-канал