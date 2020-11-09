Врач рассказала, когда опасно ложиться спать в сезон вирусов

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Качественный сон помогает поддерживать иммунитет в сезон вирусов. Во сколько лучше ложиться спать, в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.

В разгар пандемии, а также сезонных ОРВИ и гриппа необходимо помогать своему иммунитету: каждый день уделять время физической активности, правильно питаться и не набирать лишний вес. Также очень важно соблюдать суточные ритмы, рассказала Зухра Павлова.

"Когда мы ложимся спать за полночь и делаем это хронически, у нас меняется метаболизм и общая секреция гормона кортизола, который является главным дирижером иммунной системы. И тогда у человека повышается риск заразиться чем угодно – проседает иммунная система", – пояснила врач.

Не стоит также игнорировать старые добрые истины: одеваться надо в соответствии с погодой. Если на улице холодно, лучше носить головной убор и другие теплые аксессуары, напомнила Зухра Павлова.

"Эта "прекрасная" мода – голые щиколотки – никак не добавляет здоровья человеку. Потому что замерзшие ноги – это прямой путь к любой инфекции, не только коронавирусной", – подчеркнула врач.

Разумеется, не надо игнорировать масочный режим. "Уже столько об этом говорили, что должен был условный рефлекс выработаться у любого", – заключила Зухра Павлова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/