ЩЛЗ разработал и испытал встраиваемую систему дезинфекции лифтов

/COVID-19/

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) разработал и испытал систему дезинфекции лифтов, позволяющую обезопасить от инфекций до 98% поверхностей лифта за 1 час. Эффективность системы проверена специалистами НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора. После второго этапа испытаний и оценки воздействия системы на наличие бактерий в воздухе, она будет запущена в массовое производство.

Проверка проводилась непосредственно в НИИ, где была смонтирована стандартная кабина лифта со встроенной системой дезинфекции, разработанной инженерами ЩЛЗ. Анализ эффективности системы включал в себя несколько этапов: заражение, дезинфекция и оценка обеззараженного пространства на наличие вирусов.