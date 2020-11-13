Куда можно ехать, а где есть карантинные нюансы?

/COVID-19/

Информация актуальна на 13 ноября 2020 года.

Важно: данные по карантинам и ограничениям собираются на основании официальных документов регионов. Некоторые были выпущены достаточно давно и формально действуют (поскольку не были отменены), но не применяются на практике. Также отметим, что сейчас ситуация меняется достаточно быстро, и регионы вводят новые ограничения.

Во многие регионы все еще можно ехать спокойно, соблюдая базовые меры предосторожности. Это распространяется на тех, кто перемещается между регионами России, внутри страны.

В ряде регионов есть нюансы, на которые нужно обратить внимание:

• Республика Алтай — прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней.

• Амурская область — карантин 14 дней для прибывших из-за рубежа.

• Архангельская область — карантин для иностранцев, прибывших в регион на работу. Прибывающим в с. п. Соловецкое обязательно наличие справки об отсутствии COVID-19.

• Республика Башкортостан — карантин для прибывших на работу в регион.

• Республика Бурятия — прибывшим на работу нужно иметь отрицательный тест ПЦР на COVID-19 или соблюдать карантин.

• Владимирская область — жителям Владимирской области, прибывшим из других регионов, нужно сообщить о себе.

• Волгоградская область — самоизоляция 14 дней для иностранцев, прибывших в регион на работу.

• Забайкальский край — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.

• Ивановская область — прибывшие в регион из других субъектов РФ должны предоставить ПЦР-тест или соблюдать карантин 14 дней.

• Камчатский край — прибывшие в регион должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус или соблюдать карантин. В некоторых населённых пунктах введён режим ЧС.

• Республика Карелия — прибывшие из других регионов РФ должны сообщить о себе.

• Курская область — 14 дней карантина для прибывших из-за рубежа. В общественных местах масочный режим.

• Магаданская область — прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест на COVID-19 или провести 14 дней в самоизоляции.

• Республика Мордовия — для прибывших из-за рубежа по суше и для иностранцев, прибывших в регион с целью работы, предусмотрен 14-дневный карантин.

• Ненецкий автономный округ — прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест ПЦР на COVID-19 или соблюдать карантин 14 дней.

• Нижегородская область — прибывшие из-за границы по воздуху должны предоставить ПЦР-тест, для остальных предусмотрен карантин.

• Новосибирская область — карантин 14 дней для прибывших из-за границы по суше.

• Оренбургская область — прибывшие из других регионов должны сдать ПЦР-тест или самоизолироваться на 14 дней.

• Орловская область — самоизоляция 14 дней для прибывающих из-за границы.

• Пензенская область — ПЦР-тест для прибывших из других регионов или других стран.

• Пермский край — карантин 14 дней для иностранцев и прибывших в Пермский край с целью работы или учёбы.

• Приморский край — прибывшие в регион должны сообщить о себе.

• Республика Саха (Якутия) — 14 дней карантина для прибывших на работу.

• Севастополь — прибывшим из других регионов при заселении в гостиницы понадобится тест-ПЦР. Для иностранцев, прибывших с целью работы, предусмотрен карантин.

• Смоленская область — прибывшие из других регионов должны иметь тест ПЦР или самоизолироваться на 14 дней.

• Ставропольский край — самоизоляция 14 дней для прибывших из неблагоприятных регионов (кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение).

• Томская область — прибывшие в регион должны сообщить о себе.

• Ульяновская область — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.

• Республика Чувашия — самоизоляция для прибывших из-за рубежа.

• Чукотский автономный округ — прибывшие в регион должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование.

• Ямало-Ненецкий автономный округ — прибывшие в Новый Уренгой должны иметь справку об отсутствии COVID-19.

• Республика Карачаево-Черкесия — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе. Обязательный карантин 14 дней для прибывших из-за рубежа.

В некоторых регионах приезжих может ждать самоизоляция:

• Республика Калмыкия — 14 дней карантина для прибывших из других регионов и стран.

• Красноярский край — карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов.

• Омская область — прибывшие в регион с территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, должны соблюдать самоизоляцию.

• Чеченская Республика — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин.

Сахарова Екатерина, специалист по связям с общественностью сервиса путешествий

Источник: Туту.ру