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Куда можно ехать, а где есть карантинные нюансы?

Информация актуальна на 13 ноября 2020 года.

Важно: данные по карантинам и ограничениям собираются на основании официальных документов регионов. Некоторые были выпущены достаточно давно и формально действуют (поскольку не были отменены), но не применяются на практике. Также отметим, что сейчас ситуация меняется достаточно быстро, и регионы вводят новые ограничения.

Во многие регионы все еще можно ехать спокойно, соблюдая базовые меры предосторожности. Это распространяется на тех, кто перемещается между регионами России, внутри страны.

В ряде регионов есть нюансы, на которые нужно обратить внимание:

•       Республика Алтай — прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней.

•       Амурская область — карантин 14 дней для прибывших из-за рубежа.
•       Архангельская область — карантин для иностранцев, прибывших в регион на работу. Прибывающим в с. п. Соловецкое обязательно наличие справки об отсутствии COVID-19.

•       Республика Башкортостан — карантин для прибывших на работу в регион.
•       Республика Бурятия — прибывшим на работу нужно иметь отрицательный тест ПЦР на COVID-19 или соблюдать карантин.
•       Владимирская область — жителям Владимирской области, прибывшим из других регионов, нужно сообщить о себе.
•       Волгоградская область — самоизоляция 14 дней для иностранцев, прибывших в регион на работу.
•       Забайкальский край — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.
•       Ивановская область — прибывшие в регион из других субъектов РФ должны предоставить ПЦР-тест или соблюдать карантин 14 дней.

•       Камчатский край — прибывшие в регион должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус или соблюдать карантин. В некоторых населённых пунктах введён режим ЧС.

•       Республика Карелия — прибывшие из других регионов РФ должны сообщить о себе.
•       Курская область — 14 дней карантина для прибывших из-за рубежа. В общественных местах масочный режим.
•       Магаданская область — прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест на COVID-19 или провести 14 дней в самоизоляции.

•       Республика Мордовия — для прибывших из-за рубежа по суше и для иностранцев, прибывших в регион с целью работы, предусмотрен 14-дневный карантин.

•       Ненецкий автономный округ — прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест ПЦР на COVID-19 или соблюдать карантин 14 дней.

•       Нижегородская область — прибывшие из-за границы по воздуху должны предоставить ПЦР-тест, для остальных предусмотрен карантин.

•       Новосибирская область — карантин 14 дней для прибывших из-за границы по суше.
•       Оренбургская область — прибывшие из других регионов должны сдать ПЦР-тест или самоизолироваться на 14 дней.
•       Орловская область — самоизоляция 14 дней для прибывающих из-за границы.
•       Пензенская область — ПЦР-тест для прибывших из других регионов или других стран.
•       Пермский край — карантин 14 дней для иностранцев и прибывших в Пермский край с целью работы или учёбы.
•       Приморский край — прибывшие в регион должны сообщить о себе.
•       Республика Саха (Якутия) — 14 дней карантина для прибывших на работу.
•       Севастополь — прибывшим из других регионов при заселении в гостиницы понадобится тест-ПЦР. Для иностранцев, прибывших с целью работы, предусмотрен карантин.

•       Смоленская область — прибывшие из других регионов должны иметь тест ПЦР или самоизолироваться на 14 дней.
•       Ставропольский край — самоизоляция 14 дней для прибывших из неблагоприятных регионов (кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение).

•       Томская область — прибывшие в регион должны сообщить о себе.
•       Ульяновская область — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.
•       Республика Чувашия — самоизоляция для прибывших из-за рубежа.
•       Чукотский автономный округ — прибывшие в регион должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование.

•       Ямало-Ненецкий автономный округ — прибывшие в Новый Уренгой должны иметь справку об отсутствии COVID-19.
•       Республика Карачаево-Черкесия — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе. Обязательный карантин 14 дней для прибывших из-за рубежа.

В некоторых регионах приезжих может ждать самоизоляция:

•       Республика Калмыкия — 14 дней карантина для прибывших из других регионов и стран.
•       Красноярский край — карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов.
•       Омская область — прибывшие в регион с территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, должны соблюдать самоизоляцию.

•       Чеченская Республика — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин.

Сахарова Екатерина, специалист по связям с общественностью сервиса путешествий 

Источник: Туту.ру

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Категория: Новости / COVID-19

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