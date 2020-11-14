Кубань - в "красной" зоне, Ставрополье и Астрахань - в "зелёной"

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Роспотребнадзор спрогнозировал тяжесть пандемии на Юге. НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора назвал регионы с наибольшим и наименьшим уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу.

Поразительно, что на противоположных концах спектра находятся соседние регионы - Ставропольский и Краснодарский края. При в общем-то схожей структуре населения и туристической популярности на Ставрополье, по данным НИИ Роспотребнадзора, иммунитет к ковиду есть уже более чем у 40% жителей, а на Кубани - менее чем у 10%.

Промежуточное положение занимает Ростовская область, где иммунитет выработался примерно у 25% населения. А вот в Астраханской области коллективный иммунитет есть уже почти у 56% населения.

По данным Коммуникационного центра по борьбе с коронавирусом правительства РФ:

- в Астраханской области переболели ковидом более 0,8% населения,

- в Ставропольском крае - более 0,7% населения,

- в Ростовской области - менее 0,7% населения,

- в Краснодарском крае - лишь чуть более 0,2%.

Говорить о падении заболеваемости можно будет, когда в том или ином регионе иммунитет к ковиду сформировался более чем у 70% жителей. Значит, в Краснодарском крае это произойдет позже всего, а в Астраханской области - раньше всего.

Оценить иммунитет к коронавирусной инфекции можно по наличию антител класса IgE в крови пациента. Считается, что антитела появляются через 10-14 дней после начала болезни и сохраняются минимум полгода. Но не у всех, а только у лиц, переболевших ковидом в среднетяжелой и тяжёлой формах.

По данным Роспотребнадзора, самая высокая доля людей с иммунитетом сейчас среди детей, молодежи и пожилых лиц (старше 65 лет). А вообще, признает Роспотребнадзор, иммунитет к ковиду ещё мало изучен. Должен пройти минимум год с начала пандемии (а это, напомним, начало марта 2020 года), чтобы делать обоснованные научные выводы.

Источник: Via Акценты