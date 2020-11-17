В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о реабилитации людей, переболевших коронавирусом
17 ноября в 12.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится онлайн пресс-конференция на тему «Санаторно-курортный комплекс против коронавируса».
Шестнадцать федеральных и региональных объединений туристического бизнеса выступили с инициативой использования отечественного санаторно-курортного комплекса для реабилитации переболевших коронавирусом граждан РФ.
О том, что для этого необходимо сделать и с каким предложением отраслевые объединения обратились к Президенту страны расскажут участники пресс-конференции:
-Сергей Шпилько, почетный президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии РСПП по туриндустрии
-Александр Разумов, президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН
-Вадим Волченко, Министр курортов и туризма Республики Крым
-Александр Курбатов, глава администрации Кисловодска.
Также к участию приглашены руководители региональных курортных ассоциаций.