Студенты просят вернуть деньги за обучение из-за COVID-19

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Студенты платных отделений МГУ им. М.В. Ломоносова хотят вернуть часть оплаты за обучение через суд. По их мнению, из-за дистанционного образования в условиях пандемии коронавируса качество обучения снизилось, сообщает "Коммерсантъ".

Требование студентов справедливое, его правильнее было бы адресовать к министерству образования, рассказал в интервью радио Sputnik cопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Андроник Арутюнов.

"Требования студентов с точки зрения здравого смысла совершенно обоснованы. Как преподаватель, могу сказать со всей прямотой, что дистанционное преподавание гораздо ниже по качеству, чем преподавание очное. Это связано с разными причинами, начиная с того, что дистанционное преподавание в принципе предполагает совсем другой тип подготовки. Когда мы сначала полсеместра преподаем очно, а потом резко перестраиваемся на дистанционку, это естественно приводит к проблемам", – сказал Андроник Арутюнов.

Дистанционное преподавание имеет серьезные ограничения, отметил эксперт.

"По меньшей мере, надо понимать, что есть вещи, которые невозможно рассказать дистанционно по разным причинам. При дистанционном образовании утрачивается обратная связь со студентами. В российских вузах учебные программы не рассчитаны на дистанционное обучение. У студентов, например, инженерных, творческих специальностей, большую роль играют практические занятия, как их проводить по ZOOM?", – Андроник Арутюнов.

Руководство университетов должно начать какое-то общение с министерством по поводу того, что студентам надо компенсировать их затраты на обучение, по крайней мере, частично. Государство может выделить на это деньги, у вузов таких бюджетов может не быть, отметил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/