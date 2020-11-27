Новая реальность: как изменится здравоохранение из-за коронавируса

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Всероссийский союз пациентов собирает представителей власти, врачей и экспертов, чтобы узнать, как будет меняться лекарственное обеспечение, доступность медицинской помощи в пандемию.

Дискуссия о том, как изменится здравоохранение из-за коронавируса, как будет организовано лекарственное обеспечение, доступность медицинской помощи, помощь пациентам с хроническими заболеваниями и инвалидам, как будет повышаться качество организации системы здравоохранения состоится уже завтра на ХI Всероссийском конгрессе пациентов. В этом году он пройдет 26-29 ноября в онлайн формате.

Всероссийский конгресс пациентов ежегодно проводится Всероссийским союзом пациентов при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, федеральных органов власти.

Ожидается, что органы власти на Конгрессе будут представлены руководителями профильных комитетов Федерального собрания и Государственной Думы, Министром здравоохранения, руководителями Минздрава, Минпромторга, Минтруда, Росздравнадзора, ФФОМС, ФСС, МСЭ. Мнение пациентской общественности представят более 200 общественных организаций пациентов и эксперты 210 общественных советов по защите прав пациентов при федеральных и региональных органах власти. Также участниками Конгресса станут представители ОП РФ, ОНФ, Национальной медицинской палаты, Всероссийского союза страховщиков, профессиональных ассоциаций, представители ведущих медицинских центров России.

На этот раз в Конгрессе смогут принять участие все желающие граждане. А значит у пациентов и общественных экспертов будет больше возможностей повлиять на развитие сферы здравоохранения в сторону пациент-ориентированного подхода. «Судя по цифрам статистики, пандемия далека от спада. Придется ужесточать противоэпидемические меры, активнее внедрять телемедицину, стационарную помощь на дому, проводить переобучение врачей и ординаторов. Новые госпитали нуждаются в медиках для работы в приемных отделениях, наблюдения за пациентами и лечения. Регионам нужно обратить внимание на то, как технологично Москва организовала работу врачей и медицинских учреждений. Врачи работают вахтовым методом, после работы отправляются на две недели в отель – это позволяет персоналу отдохнуть и предотвращает риск инфицирования, который сохраняется, если врачи после смены отправляются домой. Приглашаем представителей власти, врачей и экспертов к обмену практическим опытом и лучшими зарекомендовавшими себя практиками работы в условиях пандемии, завтра на ХI Всероссийском конгрессе пациентов», - подчеркнул сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Вся система здравоохранения совершила ускоренный переход на новый формат работы в сжатые сроки – от переквалификации врачей до изменений в нормативно-правовом поле. Мобилизация ресурсов для борьбы с коронавирусом выявила главное – у сферы здравоохранения есть ресурсы и механизмы для перестройки в критических условиях пандемии. Теперь важно использовать этот опыт, чтобы улучшить качество лекарственного обеспечения, повысить доступность медицинской помощи в том числе за рамками борьбы с пандемией для людей, страдающих хроническими заболеваниями, инвалидов и детей. Как будет организована эта работа, узнаем завтра в ходе Конгресса», –сказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

По итогам Конгресса будет принят комплекс резолюций с рекомендациями пациентского сообщества по актуальным вопросам развития отечественного здравоохранения, которые лягут в основу общественно-государственного диалога в течение следующего года. Участники Конгресса в этом году подготовят пакет конкретных предложений по улучшению организации системы здравоохранения в стране. Предложения будут касаться нормативного регулирования, организационных алгоритмов и рекомендаций по развитию стандартов помощи, развитию общественного контроля. Первая часть предложений – Дорожная карта повышения доступности инновационных медицинских технологий - уже подготовлена в рамках предшествовавшего Конгрессу Форума пациент-ориентированных инноваций и представлена ВСП федеральным органам власти.

Трансляция события будет вестись на сайте congress-vsp.ru. Интерактивная программа позволит перейти на трансляцию нужной сессии Конгресса.

Источник: Информационная служба Всероссийского союза пациентов