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Первая партия вакцины от COVID-19 доставлена в военные госпитали

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 1,2 в тыс. доз поступила в военные госпитали Южного военного округа.

Медицинские специалисты ЮВО приступили к проведению первоочередной вакцинации личного состава военных госпиталей, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией.

Также планируется привить от COVID-19 командный состав и военнослужащих, выполняющих служебные задачи на боевом дежурстве.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / COVID-19

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