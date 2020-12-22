Банк ДОМ.РФ продлил программу льготной ипотеки для медработников по ставке от 6,9%

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БанкДОМ.РФ продлил льготную ипотеку для медработников до конца 2021 года — по программе врачи и сотрудники лечебных учреждений оформляют ипотеку по льготной ставке от 6,9%. Это собственная социальная программа Банка ДОМ.РФ, запущенная в мае 2020 года с целью поддержки медиков в условиях распространения COVID-19.

Условия медипотеки максимально комфортные и рассчитаны на массовую поддержку работников системы здравоохранения — улучшить жилищные условия могут врачи и сотрудники медицинских организаций вне зависимости от категорий и наличия высшего образования. Ограничений не предусмотрено и по типу приобретаемой недвижимости — денежные средства можно направить на покупку как готового жилья, так и квартир в новостройках, а также на приобретение жилых домов и рефинансирование взятых в других банках кредитов.

С момента запуска программы льготными условиями воспользовались около 1000 медиков. Объем кредитования составил 2,2 миллиарда рублей. В банк поступило 3,2 тысячи заявок на сумму 7,2 миллиарда рублей.

Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 6,9%, кредит на строящееся жилье доступен от 7,1%, на готовое жилье — от 7,7%, на покупку жилого дома — от 8,9%. До конца 2020 года в рамках Новогодней акции ставки снижены на 0,5 пп. Договор заключается на срок до 30 лет, первоначальный взнос — от 10%, максимальная сумма кредита — 30 миллионов рублей. Минимальные ставки доступны при первоначальном взносе от 30% от стоимости объекта недвижимости.

«Программа оказалась востребованной и нужной мерой поддержки. С ее помощью медработники смогли не только улучшить жилищные условия, но и снизить финансовую нагрузку по уже взятой ипотеке в непростое для всех нас время — сократить ежемесячные платежи или срок кредитования, большинство выдач приходится на рефинансирование имеющейся ипотеки на более выгодных условиях», — пояснил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

По его словам, медицинская ипотека Банка ДОМ.РФ победила в номинации «Лучший социальный проект» в рамках премии Retail Finance Awards 2020 — организаторы премии отметили значимость программы в сложившихся социально-экономических условиях.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены разнообразные бонусы, а также кэшбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% на покупки в категориях «Шопинг», «Красота», «Аптеки» и «ДОМ» и 0,5% при покупках в остальных категориях.