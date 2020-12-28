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??В России начинается массовая добровольная вакцинация населения от коронавируса

Каждый житель России в ближайшее время сможет добровольно привиться вакциной «Спутник V», разработанной отечественными предприятиями.

Правда, сначала привиться должны врачи, учителя и соцработники. Эффективность вакцины, как добровольно сообщают представители организации достигает 95 процентов, что нас всех не может добровольно не радовать.

Однако, ряд сотрудников российских ведомств и организаций жалуются, что их заставляют проходить вакцинацию в приказном порядке.

Как сообщают источники «Базы», подобные распоряжения поступили сотрудникам некоторых подразделений МВД, Минздрава в регионах России и работникам разных социальных учреждений. Приказы о подобном способе вакцинации не оформляются письменно и передаются работникам в устной форме.

Людям сообщают дату и время, а также адреса организаций, куда надо добровольно явиться, чтобы получить желанную прививку. Руководители подразделений обязаны добровольно отчитаться перед своим начальством о количестве подчиненных, добровольно прошедших через эту процедуру.

В некоторых случаях, как сообщается, наказание за отказ от вакцинации – увольнение. В новую версию словаря Ожегова слово «принудительно» включать не планируется.

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / COVID-19

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