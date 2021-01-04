Страшнее Эболы и коронавируса

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Зарубежные СМИ предупредили о новой "Болезни Х" в 2021 году. Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "Болезни X," - сообщает CNN.

По словам доктора, данная болезнь может оказаться такой же заразной, как коронавирус, а смертность в результате заражения достигает от 50 до 90 процентов смертности Эболы.

На данный момент существование «Болезни X» является лишь гипотезой, однако в ВОЗ считают - если опасения подтвердятся, то новое заболевание принесет миру самые разрушительные последствия.

Ранее ученые и вирусологи назвали коронавирус SARS-COV-2 "разминкой и учениями" перед по-настоящему смертельной эпидемией.

"Потеря – 65 миллионов жизней и 700 миллиардов долларов," - итог моделирования возможной эпидемии.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"